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«Сливают Абаскаля?» Губерниев раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Сочи»

«Сливают Абаскаля?» Губерниев раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Сочи»
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Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал игру московского «Спартака» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Напомним, красно-белые уступили со счётом 0:1, единственный гол на 76-й минуте забил марокканский защитник Яхья Аттийят-аллах.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

«Ну и «Спартак»… Ужас… Не играют, ходят по полю пешком… Сливают Абаскаля?» — написал Губерниев своём телеграм-канале.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.

35-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона.

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