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«Бавария» обыграла «Кёльн» и сократила отставание от «Байера» до 13 очков

Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Кёльн». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Первый гол в матче был забит на 65-й минуте. Отличился португальский защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру. На 90+3-й минуте Томас Мюллер удвоил преимущество мюнхенцев.

После этой победы в активе «Баварии» стало 63 очка. Подопечные Томаса Тухеля занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кёльн» с 22 очками находится на 17-й строчке.

В параллельном матче встречались «Майнц» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Мева-Арена» в Майнце, Германия. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 4:1.

Гости вышли вперёд на 19-й минуте благодаря голу Павла Кадержабека. Во втором тайме «Майнц» забил три безответных мяча. Отличились Жонатан Буркардт, Филипп Мвене, Браян Груда и Карим Онисиво.