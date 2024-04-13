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«Бавария» обыграла «Кёльн» и сократила отставание от «Байера» до 13 очков

«Бавария» обыграла «Кёльн» и сократила отставание от «Байера» до 13 очков
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Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Кёльн». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 Геррейру – 65'     2:0 Мюллер – 90+3'    

Первый гол в матче был забит на 65-й минуте. Отличился португальский защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру. На 90+3-й минуте Томас Мюллер удвоил преимущество мюнхенцев.

После этой победы в активе «Баварии» стало 63 очка. Подопечные Томаса Тухеля занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кёльн» с 22 очками находится на 17-й строчке.

В параллельном матче встречались «Майнц» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Мева-Арена» в Майнце, Германия. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 4:1.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
4 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Кадержабек – 19'     1:1 Буркардт – 47'     2:1 Мвене – 51'     3:1 Груда – 63'     4:1 Онисиво – 88'    

Гости вышли вперёд на 19-й минуте благодаря голу Павла Кадержабека. Во втором тайме «Майнц» забил три безответных мяча. Отличились Жонатан Буркардт, Филипп Мвене, Браян Груда и Карим Онисиво.

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