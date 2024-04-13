Тренер «Краснодара» Мусаев: ужасный матч со стороны Иванова, судья «поплыл»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 24-го РПЛ с «Зенитом», в котором «быки» уступили со счётом 1:2.

«Хороший первый тайм, содержание, прессинг. После перерыва две ошибки. И сыграло роль индивидуальное мастерство соперника. Отдали все силы, старались сравнять счёт. Никаких претензий по самоотдаче и всему остальному.

Судейство? Ужасный матч со стороны арбитра. Сначала даёшь играть жёстко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики. Судья провалил матч. «Поплыл», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.