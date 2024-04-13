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Семак: матч с «Краснодаром» — не чемпионский, мы заработали право на ошибку

Семак: матч с «Краснодаром» — не чемпионский, мы заработали право на ошибку
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1) высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

«Нас поздравляют с чемпионством? Это не наши болельщики. Скорее всего, хотят обратного. Я уже сказал перед игрой — это ни в коем случае не чемпионский матч. Мы заработали себе право на одну ошибку. Четыре очка — это ничто. И на моей практике ещё в ЦСКА такое было, когда мы упустили чемпионство», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

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