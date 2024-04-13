Семак: матч с «Краснодаром» — не чемпионский, мы заработали право на ошибку

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1) высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Нас поздравляют с чемпионством? Это не наши болельщики. Скорее всего, хотят обратного. Я уже сказал перед игрой — это ни в коем случае не чемпионский матч. Мы заработали себе право на одну ошибку. Четыре очка — это ничто. И на моей практике ещё в ЦСКА такое было, когда мы упустили чемпионство», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.