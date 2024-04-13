Полузащитник «Химок» Корян: РПЛ — это будущее, которое нужно заслужить

Полузащитник «Химок» Аршак Корян прокомментировал поражение подмосковной команды в домашнем матче 27-го тура Мелбет Первой лиги ярославскому «Шиннику» (0:1).

«Я думаю, что не создали достаточно моментов и не реализовали их. И пропустили ненужный гол. Всё просто. Сейчас думаем только о каждой следующей игре, а РПЛ – это уже будущее, которое нужно заслужить сначала. Я хочу играть в футбол. Хочу остаться и подписать контракт, если это возможно, но в приоритете следующая игра», — приводит слова Коряна Metaratings.ru.

«Химки» после 27-го тура Первой лиги занимают второе место, набрав 45 очков. «Шинник» набрал 34 очка и занимает 10-е место.

В следующем туре Первой лиги «Шинник» дома сыграет с махачкалинским «Динамо». Матч начнётся 20 апреля в 17:00 мск. «Химки» днём ранее в гостях сыграют с «Родиной».