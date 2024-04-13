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«Химки» уступили «Шиннику» в домашнем матче Первой лиги

«Химки» уступили «Шиннику» в домашнем матче Первой лиги
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Сегодня, 13 апреля, закончился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и ярославский «Шинник». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» (Химки, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов из Екатеринбурга. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 27-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Андреев – 64'    

Единственный гол в матче на 64-й минуте забил нападающий «Шинника» Игорь Андреев.

«Химки» после 27-го тура Первой лиги занимают второе место, набрав 45 очков. «Шинник» набрал 34 очка и занимает 10-е место.

В следующем туре Первой лиги «Шинник» дома сыграет с махачкалинским «Динамо». Матч начнётся 20 апреля в 17:00 мск. «Химки» в следующем туре в гостях сыграют с «Родиной». Матч состоится 19 апреля в 21:00 мск.

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