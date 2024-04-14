Феликс прокомментировал победный гол «Кадису» ударом через себя

Крайний нападающий «Барселоны» Жоау Феликс высказался о своём голе ударом в падении через себя в ворота «Кадиса» (1:0) в матче 31-го тура испанской Примеры.

«Я увидел мяч над головой, попробовал пробить, и получился гол. Два года назад я уже забивал здесь ударом через себя, мне немного везёт на этом поле.

Мы все работаем над тем, чтобы выходить в стартовом составе и играть как можно больше. Я стараюсь делать всё возможное, чтобы помочь команде, и когда я на поле, я стараюсь показать, на что я способен», – приводит слова Феликса Sport.es.

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Напомним, в нынешнем сезоне Феликс принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

После 31 матча в чемпионате Испании «Барселона» набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Кадис» с 25 очками после аналогичного количества игр находится на 18-й строчке.

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