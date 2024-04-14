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Кадис — Барселона, 0:1: результат матча 31-го тура чемпионата Испании 13 апреля 2024 года

Гол Жоау Феликса принёс победу «Барселоне» в выездном матче с «Кадисом»
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Завершился матч 31-го тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания) и завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба. Это четвёртая подряд победа «Барселоны» в Ла Лиге.

Испания - Примера . 31-й тур
13 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 37'    

Единственный гол на 37-й минуте после подачи углового забил форвард сине-гранатовых и сборной Португалии Жоау Феликс.

После 31 матча в чемпионате Испании «Барселона» набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Кадис» с 25 очками после аналогичного количества игр находится на 18-й строчке.

В следующем туре каталонцы на выезде сыграют с мадридским «Реалом». Игра пройдёт 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. «Кадис» днём ранее в гостях встретится с «Жироной».

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