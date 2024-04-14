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Смородская: «Локомотив» поверил в свою победу и расслабился, а в это время ЦСКА озверел

Смородская: «Локомотив» поверил в свою победу и расслабился, а в это время ЦСКА озверел
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результат матча 24-го тура РПЛ «Локомотив» — ПФК ЦСКА. Накануне состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские железнодорожники и армейцы. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 3:3.

«Когда упускают победу со счёта 3:1 — это плохо. «Локомотив» очень поверил в свою победу и расслабился, а в это время ЦСКА озверел», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.

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