Смородская: «Локомотив» поверил в свою победу и расслабился, а в это время ЦСКА озверел

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результат матча 24-го тура РПЛ «Локомотив» — ПФК ЦСКА. Накануне состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские железнодорожники и армейцы. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 3:3.

«Когда упускают победу со счёта 3:1 — это плохо. «Локомотив» очень поверил в свою победу и расслабился, а в это время ЦСКА озверел», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.