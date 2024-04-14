Быстров: любого российского тренера на месте Абаскаля уже отправили бы на растерзание

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о тренерском вопросе в «Спартаке». По его мнению, нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля неоправданно защищают — любого российского специалиста на его месте уже давно отправили бы в отставку. Быстров раскритиковал руководство московского клуба за такой подход.

«Любого другого российского тренера уже давно бы отправили на растерзание в начале пути. А Абаскаля защищают, как будто от него реально что-то зависит и он может что-то выиграть. Никакое поведение руководства «Спартака» уже не вызывает у меня эмоций. Я уже на всё это смотрю со смехом, это действительно уже просто смешно», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.