«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00

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Сегодня, 14 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 31 матча в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге «Кристал Пэлас» заработал 30 очков и располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 16-го тура чемпионата Англии. В том противостоянии «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:1. В составе мерсисайдцев голами отметились Мохамед Салах и Харви Эллиотт. Единственный гол «орлов» забил Жан-Филипп Матета.