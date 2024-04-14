«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.66.

«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» встретятся в 33-м туре чемпионате Англии. Турнир переходит в свою завершающую стадию. Учитывая положение «красных» в турнире, сейчас им даже вничью играть нельзя. Думаю, подопечные Клоппа тут очки и не потеряют.

Буквально на днях команда из Ливерпуля проиграла. Произошло это в рамках Лиги Европы в матче с «Аталантой». Был разгромлен клуб со счётом 0:3. Впрочем, это была только первая игра соперников в четвертьфинале, будет ещё ответная встреча, где уже мерсисайдцам предстоит совершить небольшое чудо.

В АПЛ «Ливерпуль» тоже в прошлом туре не выиграл, но и не проиграл — 2:2 в тяжёлом матче с «Ман Юнайтед». Соперник играл от обороны, и подопечные Клоппа просто не сумели забить больше для победы. Почти во всех остальных играх коллектив побеждал недавно. Он всё ещё борется за чемпионство — с 71 очком идёт на втором месте, уступая «Арсеналу» только по дополнительным параметрам.

«Кристал Пэлас» же идёт во второй половине таблицы Премьер-лиги. С 30 баллами команда располагается на 14-й строчке. Но плотность клубов в этой части таблицы довольно большая. Так что, проиграв пару раз, «орлы» рискуют опуститься почти в зону вылета.

И результаты коллектива в последнее время были далеко не самыми обнадёживающими — две ничьих и три поражения в пяти встречах. Очки «Пэлас» набрал только в играх с нижестоящими командами — 1:1 с «Лутон Таун» и с «Ноттингем Форест».

Я тут верю в успех «Ливерпуля». Поражение в Лиге Европы и ничья в прошлом туре АПЛ только сильнее мотивируют подопечных Клоппа. Да и нынешний «Кристал Пэлас» не сумеет составить равную конкуренцию сопернику, я думаю», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».