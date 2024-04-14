Желудков: у «Зенита» всё идёт по плану, но отрыв от «Краснодара» не гарантирует золото

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался о чемпионской гонке сине-бело-голубых и «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Напомним, сейчас «Зенит» опережает «быков» в турнирной таблице на четыре очка.

«В этом туре для «Зенита» всё сложилось замечательно. Но отрыв от «Краснодара» в четыре очка ещё ничего не гарантирует. Если через три тура всё так и останется, то можно говорить о завершении чемпионской гонки. Но, мне кажется, отрыв только увеличится.

У «Краснодара» нет чемпионского характера. Думал, что ЦСКА ещё подберётся, но сыграли вничью с «Локомотивом». А «Сочи» обыграл «Спартак». Для «Зенита» всё идёт по плану», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.