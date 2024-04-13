Поздравляем «Зенит» с чемпионством?

Апрель – месяц «Зенита» и «Краснодара». Просто мифологическая история. Весной 2019-го петербуржцы приехал на этот же стадион в качестве претендента на титул. А уехали, по сути, с ним. Помните гол Артёма Дзюбы на 90+3-й минуте? Потом апрель 2021-го – тогда «Краснодар» не проиграл сине-бело-голубым, но всё равно отправил их к трофею. Спустя год – та же локация и поражение. Зенитовцы совсем скоро подтвердили свой четвёртый трофей.

В этот раз ситуация ещё более интересная: «Краснодар» – главный преследователь действующих чемпионов. Снова апрель. Домашний стадион. И какая-то сумасшедшая поддержка.

Вообще, это первое, что бросалось в бросалось в глаза и уши. Такого шумового сопровождения многие точно не слышали давно. Даже коллеги удивлялись: сколько раз были на стадионе, но на игре с «Зенитом» удивительное единение. Забыты Владимир Ивич и все скандалы, окружавшие его уход. Теперь цель одна – побороться за титул уже с новым тренером. Бывший остался, кстати, только в картонном виде. Для посетителей фан-шопа. Фигура пользуется спросом.

«Краснодар» вышел на игру мегазаряженным. То ли это настроение стадиона, но с первых минут чувствовалась бешеная агрессия. В каждом эпизоде. В какой-то момент показалось даже, что это создаст проблемы Сергею Иванову. Однако после нескольких стартовых провокаций и споров рефери успокоил игру, не став слишком завышать градус. Его и так хватало. Мурад Мусаев не удивил схемой. Да и стартовым составом. А вот Сергей Семак устроил сюрприз.

Ведь Вендела, который пропускал матч из-за дисквалификации, по сути никто не заменил. Да, ситуативно в его роли оказывался Дуглас Сантос, но и он после стартовых минут отошёл на привычный левый фланг. Помогать Нуралы Алипу. И всё реже добегал в центр. В какой-то момент «Зенит» и вовсе играл в три центральных защитника, плюс Дуглас и Вячеслав Караваев – на флангах. Минус один игрок в центре поля. Вероятно, это и привело к первому голу.

В начале матча Лукас Оласа хотел выпросить красную карточку для Андрея Мостового, но актёрские таланты уругвайца не оценили. Зато на 16-й минуте он был хорош. Педро потерял мяч, который оказался на фланге – подача от Жоау Батчи в гущу игроков, после чего Алип скинул в центр штрафной, отскок подобрал Лукас. Его не успел закрыть Клаудиньо. Да-да, именно главный креативщик «Зенита» ситуативно оказался опорником.

Только что «Краснодар» открыл счёт Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Интересно, что до гола у «Зенита» было несколько моментов. Но скорее после странных действий «Краснодара»: сначала Мостового оставили одного на фланге, и тот пытался пробить между ног Матвею Сафонову. Потом Караваев врывался в штрафную, но его накрыли.

Дальше началось время хозяев. Вдохновлённые голом и тем, что у «Зенита» что-то сломалось, краснодарцы реально почувствовали, что могут. Старались держать мяч и напрягать оборону. На 23-й минуте почти получилось: Вильмар Барриос поскользнулся, а мяч оказался у Олакунле Олусегуна. Но спас Михаил Кержаков.

А после – какое-то неожиданное успокоение: гости искали шансы впереди, но без толку. Не хватало креатива и словно лишнего игрока в середине. Все ждали перерыв и что придумает Семак. Ведь чемпионский матч нужно было спасать.

Решение главного тренера удивило: он снял Алипа, перешёл на четыре защитника, сделав Дугласа классическим левым дефом, а выше по бровке в атаку добавился Артур. При этом бразилец исполнял не совсем привычную для себя роль – он был и крайним форвардом, и латералем одновременно, глубоко опускаясь при обороне. Но пока соперник пытался понять, что происходит, «Зенит» забивал.

Парадокс в том, что игра гостей не изменилась. Они не стали действовать принципиально иначе, просто «Краснодар» словно не поверил в потенциальную победу. На 47-й минуте заснули игроки обороны: Матер Кассьерра принял мяч в штрафной, почти без опеки развернулся и филигранно пробил в дальний угол.

Игроки «Зенита» после гола Матео Кассьерры Фото: fc-zenit.ru

Чуть ли не в следующей атаке «Зенит» мог всё завершить: Мостовой вылетал один на один, но пробил в Сафонова. Прошло ещё немного времени, и центр поля у «Краснодара» просто закончился. Кассьерра, опустившись глубже, вальяжно выкатил на Артура, пробежал всю бровку. И разобрался там в духе своего ассистента: финт и дальний удар.

Две атаки, которые всё перевернули. А «Краснодар» с промежуточного первого места в онлайн-таблице упал обратно на второе.

Дальше – куча замен, стычек и неоднозначной работы Сергея Иванова. Казалось, он разруливал все эпизоды, однако болельщики точно были недовольны. Правда и в том, что по-футбольному «Краснодар» так и не вернулся в игру. Пытались, но натыкались на прагматичную оборону. При этом поддержка стадиона никуда не делась. Но она не помогла.

А в конце ещё и удалился Витор Тормена. Совсем печальный финал.

Поздравляем «Зенит» с чемпионством?