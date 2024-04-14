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Агент Худякова назвал унизительным предложение «Локо» по новому контракту

Агент Худякова назвал унизительным предложение «Локо» по новому контракту
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы вратаря московского «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о предложении нового контракта со стороны железнодорожников.

«Лично я с «Динамо» никаких контактов не имел: ни с руководителями, ни с представителями. Может быть, мои партнёры общались с ними, предлагали кандидатуру Дани — особенно после матча со «Спартаком», когда проблема вратаря резко обозначилась у динамовцев. Но могу сказать однозначно, что никакой работы по «Динамо» я не веду, нет никаких договорённостей.

Что касается его будущего в «Локомотиве», то Даниил отклонил унизительное предложение клуба о продлении контракта. Нам предлагали продлить контракт на тех же условиях и всего на один год, парень на это не согласился. С большой долей вероятности Худяков уйдёт из «Локомотива» на правах свободного агента. Спортивный департамент клуба общается с игроком, высказывает заинтересованность в пересмотре отношений. Но фактического предложения с новыми условиями мы не получали», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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