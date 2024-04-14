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«Факел» — «Ростов»: гости открыли счёт в матче на 83-й минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Факел» и «Ростов». Игра проводится на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступает Артём Любимов. Матч начался в 16:45 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу южан.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 83-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил нападающий Роналдо.

После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и занимает 11-е место. После аналогичного количества игр в РПЛ «Ростов» заработал 31 очко и расположился на девятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре ростовская команда одержала победу со счётом 2:1. В составе «Ростова» голами отметились Максим Осипенко и Роман Тугарев. Единственный гол «Факела» забил Евгений Марков.