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Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00
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Сегодня, 14 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Альмерия». Команды сыграют на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 31-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Альмерия
Альмерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 30 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 49 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Примере «Альмерия» заработал 13 очков и замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Ла Лиги. В том противостоянии сильнее оказался «Реал Сосьедад», который победил со счётом 3:1.

Турнирная таблица Ла Лиги
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