Российская Премьер-Лига: результаты матчей 24-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 14 апреля, матчем «Крылья Советов» — «Рубин» (2:0) завершился 24-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 24-го тура РПЛ:

«Сочи» — «Спартак» — 1:0;

«Ахмат» — «Балтика» — 1:7;

«Краснодар» — «Зенит» — 1:2;

«Локомотив» — ЦСКА — 3:3;

«Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» — 3:1;

«Урал» — «Динамо» — 2:1;

«Факел» — «Ростов» — 0:1;

«Крылья Советов» — «Рубин» — 2:0;

По итогам 24 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 47 очков. «Краснодар», который остался с 43 очками, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Ахмат» и «Сочи». В активе грозненской команды 20 очков – она идёт на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 18 очками.