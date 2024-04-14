Видео: фанаты «Байера» празднуют досрочное чемпионство в Бундеслиге

Появилось видео, как фанаты леверкузенского «Байера» празднуют досрочное чемпионство команды в нынешнем сезоне Бундеслиги.

14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0.

После сегодняшнего результата «Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. За пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Таким образом, «Байер» прервал 11-летнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге. До этого с 2013 года именно клуб из Мюнхена неизменно выигрывал чемпионство в Германии.