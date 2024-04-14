Булыкин: рад, что «Байер» стал чемпионом Германии — воспоминания от клуба самые лучшие

Бывший игрок «Байера» Дмитрий Булыкин отреагировал на досрочное чемпионство леверкузенского клуба в нынешнем сезоне Бундеслиги.

«Приятно, что «Байер» стал чемпионом Германии впервые в истории. Мои друзья, с которыми я вместе играл, Рольфес и Кисслинг сейчас находятся в руководстве клуба. Вместе с ними учился в УЕФА, поэтому, конечно, рад и за «Байер», и за друзей.

Воспоминания от проведённого времени в «Байере» самые лучшие. Это мой первый зарубежный клуб. Тогда я сразу понял разницу между российским и зарубежным футболом, особенно в Бундеслиге всё сильно отличалось. На меня большое впечатление произвёл клуб и немецкий футбол. Рад и за восходящую звезду Хаби Алонсо, потому что уже сколько рекордов побил, а ещё есть Лига Европы. Хорошо, что такие футболисты становятся тренерами, которые бьют всю статистику и проклятья», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.