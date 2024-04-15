В «Манчестер Юнайтед» объявили о 57-й травме игрока в сезоне

Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони пропустил встречу 33-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:2) из-за повреждения.

Данная травма является для английского клуба уже 57-й в нынешнем сезоне. Характер повреждения и сроки восстановления бразильского нападающего на данный момент неизвестны.

Напомним, Антони перебрался в английский клуб из «Аякса» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 95 млн. В общей сложности бразилец сыграл за манкунианцев 77 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 мячами и пятью ассистами. Ориентировочная стоимость 24-летнего футболиста – € 28 млн.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков за 32 матча.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ: