«МЮ» летом намерен продать Антони, у клуба есть кандидаты на замену — Галетти

«Манчестер Юнайтед» летом намерен продать нападающего Антони, чтобы сэкономить денежные средства, которые уходят на зарплату игроку. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб хочет вернуть часть расходов, понесённых при переходе игрока в стан «красных дьяволов», поэтому будет пытаться продать игрока по максимально высокой цене. Клуб также хочет сэкономить денежные средства (около € 7 млн в год), которые составляют зарплату игрока, и направить их на другие цели.

Сообщается, что основным кандидатом на замену нападающего является вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе, однако клуб просматривает и других потенциальных кандидатов.

Напомним, Антони перебрался в английский клуб из «Аякса» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 95 млн.

Олисе сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока рассчитано до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 50 млн.