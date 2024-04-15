Невилл раскритиковал игру Жезуса в матче с «Астон Виллой»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл жёстко высказался об игре бразильского форварда «Арсенала» Габриэл Жезуса в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:2).

«Мне нравится Габриэл Жезус как игрок, я просто обожаю его за энергию, прессинг и старание, мне нравится это в форвардах. Но на этом уровне мы, вероятно, поняли, почему на позиции центрфорварда последние пять-шесть туров играл Кай Хаверц – он даёт немного больше точности и уверенности.

Мне просто показалось, что именно этого не хватило «Арсеналу» в первом тайме – точности и уверенности, потому что в заключительной трети они были несовершенны из-за игры Жезуса», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

В нынешнем сезоне Жезус провёл во всех турнирах за клуб 30 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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