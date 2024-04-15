Игрок «Арсенала» высказался о шансах команды в чемпионской гонке АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге после поражения в домашнем матче 33-го тура турнира от «Астон Виллы» (0:2).

«Это ещё не конец, впереди нас ждут шесть матчей. Мы находимся в отличном положении, отставая от лидера всего на два очка. Мы готовы победить в АПЛ, и мы полностью сосредоточены на нашей цели.

Премьер-лига преподнесёт ещё много сюрпризов. Вы убедились в этом по сегодняшним результатам. Всё может случиться, и мы будем сохранять позитивный настрой», – приводит слова Райса официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» находится на второй позиции в АПЛ с 71 очком, лишь по дополнительным показателям находясь выше «Ливерпуля». Мерсисайдцы расположились на третьем месте. «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии, опережая соперников на два балла.

Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма»: