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Игрок «Арсенала» высказался о шансах команды в чемпионской гонке АПЛ

Игрок «Арсенала» высказался о шансах команды в чемпионской гонке АПЛ
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Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге после поражения в домашнем матче 33-го тура турнира от «Астон Виллы» (0:2).

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Бэйли – 84'     0:2 Уоткинс – 87'    

«Это ещё не конец, впереди нас ждут шесть матчей. Мы находимся в отличном положении, отставая от лидера всего на два очка. Мы готовы победить в АПЛ, и мы полностью сосредоточены на нашей цели.

Премьер-лига преподнесёт ещё много сюрпризов. Вы убедились в этом по сегодняшним результатам. Всё может случиться, и мы будем сохранять позитивный настрой», – приводит слова Райса официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» находится на второй позиции в АПЛ с 71 очком, лишь по дополнительным показателям находясь выше «Ливерпуля». Мерсисайдцы расположились на третьем месте. «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии, опережая соперников на два балла.

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