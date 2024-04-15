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Ткачук: не сказать, что Соболев сильно талантливый. Но посмотрите, чего он добился

Ткачук: не сказать, что Соболев сильно талантливый. Но посмотрите, чего он добился
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Бывший футболист «Зенита», «Рубина», «Крыльев Советов», «Оренбурга» и «Нижнего Новгорода» Денис Ткачук назвал самых талантливых футболистов, с которыми ему доводилось играть.

— Назовите трёх самых талантливых футболистов, с кем вы играли.
— Горбатенко, Зиньковский, Ахметов. Именно по таланту им троим не было равных. Насколько они его реализовали — уже другой вопрос.

— А Соболев?
— Очень настырный, упрямый. Не сказать, что Соболев сильно талантливый. Но большой работоспособностью посмотрите, чего он добился. Саша — молодец. Моментами он слишком вспыльчивый, есть у него такая черта характера. Возможно, она ему даже в чём-то помогает, — сказал Ткачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

Полностью интервью с Денисом Ткачуком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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