Нападающий «Ростова» Голенков: газон в Воронеже? Хорошо, что полили во втором тайме

Форвард «Ростова» Егор Голенков высказался по завершении матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0). По словам футболиста, газон на стадионе в Воронеже был сухим в первом тайме.

«Тяжёлая игра, ожидали такую. Поле было вязкое, вся игра в борьбе прошла. В принципе, это ожидалось. Газон? Во втором тайме хорошо, что полили. В первом тайме он был сухим, вязким, трава длинная. В принципе, газон хороший, но из-за того, что не подстригли… Не знаю, может, специально. Чуть-чуть вяз мяч», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, с «Факелом» «Ростов» сыграл в воскресенье, 14 апреля. Команда Валерия Карпина одержала победу с минимальным счётом благодаря голу Роналдо, который бразилец забил на 83-й минуте игры. По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. В следующем матче внутреннего первенства дончане сыграют со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 21 апреля, стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 по московскому времени.