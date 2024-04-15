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Игрок «Ростова» Голенков: приятно играть при таких болельщиках в Воронеже

Игрок «Ростова» Голенков: приятно играть при таких болельщиках в Воронеже
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Форвард «Ростова» Егор Голенков высказался по завершении матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0). По словам футболиста, атмосфера на стадионе в Воронеже была приятной.

«Каково играть при таких болельщиках? Я в гостях, но мне приятно тут играть. Атмосферно», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, с «Факелом» «Ростов» сыграл в воскресенье, 14 апреля. Команда Валерия Карпина одержала победу с минимальным счётом благодаря голу Роналдо, который бразилец забил на 83-й минуте игры. По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. В следующем матче внутреннего первенства дончане сыграют со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 21 апреля, стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 83'    
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