Игрок «Факела» Калинин: проблемы? Нет у нас никаких проблем

Защитник «Факела» Игорь Калинин заявил, что у воронежцев нет проблем с игрой в атаке. Накануне, 14 апреля, «Факел» проиграл «Ростову» (0:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Есть ли у «Факела» проблема с реализацией? У нас проблем никаких нет. После игры тренер подскажет, разберём, сделаем работу над ошибками», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В пяти последних матчах после возобновления сезона воронежцы дважды проиграли, два раза сыграли вничью и одержали одну победу — над московским «Спартаком». В следующей игре внутреннего первенства «Факел» встретится с «Краснодаром» на выезде. Матч состоится 19 апреля, стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.