Нападающий «Ростова» Голенков: в матче с «Факелом» нам многое удавалось

Форвард «Ростова» Егор Голенков заявил, что у жёлто-синих многое получалось в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

«Согласен ли, что получилась скомканная игра? Не согласен. Ожидалось, что будет много борьбы. В принципе, «Факел» навязывал эту игру. Мы пытались положить мяч, действовать. Я считаю, нам многое удавалось», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, с «Факелом» «Ростов» сыграл в воскресенье, 14 апреля. Команда Валерия Карпина одержала победу с минимальным счётом благодаря голу Роналдо, который бразилец забил на 83-й минуте игры. По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. В следующем матче внутреннего первенства дончане сыграют со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 21 апреля, стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.