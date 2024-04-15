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«Он не имеет права судить в РПЛ!» Самедов жёстко раскритиковал судью Любимова

«Он не имеет права судить в РПЛ!» Самедов жёстко раскритиковал судью Любимова
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Старший селекционер «Факела» Александр Самедов жёстко раскритиковал судейство матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский клуб встречался с «Ростовом». Игра проходила в Воронеже и завершилась со счётом 1:0 в пользу ростовчан.

«Этот человек (Любимов) не имеет права судить Премьер-Лигу, он низкой квалификации», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Напомним, «Факел» набрал 26 очков за 23 матча. Воронежская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. «Ростов» благодаря победе над «Факелом» поднялся на седьмое место в таблице. Теперь у команды Валерия Карпина 33 очка. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит», который является и действующим чемпионом страны.

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