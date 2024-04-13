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Судейство Сергея Иванова в матче Краснодар — Зенит, 13 апреля 2024 — где ошибся, слова Мусаева, претензии болельщиков

«Судил криво и косо». Мусаев не зря наезжает на арбитра игры с «Зенитом»
Константин Кринский Михаил Рождественский
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Сергей Иванов в матче «Краснодар» — «Зенит»
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А ведь Сергей Иванов мог удалить больше одного игрока «Краснодара». Разобрали работу судьи с Игорем Федотовым.

«Зенит» обыграл «Краснодар» (2:1) в главном матче 24-го тура РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. К главному судье остались вопросы сразу по нескольким эпизодам.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

Болельщики свистели и кричали «Позор!» после матча. Потом ещё и Мурад Мусаев наехал на судью на послематчевой пресс-конференции.

Что сказал тренер краснодарцев:
Тренер «Краснодара» Мусаев: ужасный матч со стороны Иванова, судья «поплыл»

Мы разобрались в ситуации с нашим экспертом, бывшим арбитром РПЛ Игорем Федотовым. Справедливы ли претензии к Иванову?

«Неудачная игра для Иванова в плане управления, трактовки единоборств. В моменте с Хуниором Алонсо в добавленное время он разобрался: игрок «Краснодара» уже сыграл головой в мяч, и дальше вратарь «Зенита» попал по ней рукой по касательной. Безрассудных действий тут не было. А для пенальти они нужны.

Иванов криво и косо отсудил что в одну, что в другую сторону. Претензии были у обеих команд. Что игроки «Краснодара» падали и корчились, когда ничего не было, что у «Зенита». Были моменты, когда футболисты «Краснодара» фолили и каким-то образом получали штрафной в свою пользу. Дважды так было с Андреем Мостовым. Если всё это собрать в кучу, то возмущаться должны болельщики «Зенита». Но они выиграли, поэтому выступать и не будут.

Симуляция Эдуарда Сперцяна — Иванов назначает в пользу «Краснодара» опасный штрафной. Которого нет. И в итоге «Краснодар» забивает гол. Так что я просто не могу понять, что не так Иванов сделал для болельщиков «Краснодара». Да, на протяжении игры множество штрафных было против «Краснодара». Ну бывает такое. Не фолите, значит. Момент с Александром Черниковым вообще можно было и на красную посмотреть. Он «ножницами» срубил игрока «Зенита» сзади. Колено на излом — и что?»

Мысли после встречи:
Поздравляем «Зенит» с чемпионством? Поздравляем «Зенит» с чемпионством?
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