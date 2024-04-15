Александр Тарханов: пошёл бы работать в «Спартак» вместе с Олегом Романцевым

Известный российский специалист Александр Тарханов заявил, что пошёл бы работать в московский «Спартак» на пару с экс главным тренером красно-белых Олегом Романцевым.

— Руководству «Спартака» нужно было раньше думать об увольнении Абаскаля. Команда играла очень слабо, не было рисунка, и непонятно, кто и как хочет играть. Если сейчас придёт новый тренер, может быть, он настроит футболистов, чтобы они поборолись за тройку. При этом у другого тренера будет больше времени для создания новой команды к следующему сезону.

Я думаю, что «Спартаку» нужен российский тренер. Всю жизнь, сколько «Спартак» существует, всегда были спартаковские тренеры. Сейчас находятся без работы Черчесов и Аленичев. А Карпин и Тихонов работают, но они все настоящие спартаковцы и знают, как работать в «Спартаке».

— Вы давно работали в «Спартаке» в качестве помощника главного тренера. Не хотели бы пойти в команду в качестве главного тренера?

— Уже не возьмут, потому что возраст не тот. Все смотрят на возраст. Но пошёл бы с Олегом Ивановичем Романцевым, — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.