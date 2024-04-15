Денис Мацуев рассказал, кто должен возглавить «Спартак» после отставки Абаскаля

Известный пианист, народный артист России Денис Мацуев рассказал, кто должен возглавить «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля. Напомним, об увольнении испанского специалиста с должности главного тренера стало известно накануне, 14 апреля. По словам Мацуева, красно-белые должны обратить внимание на российских специалистов, в том числе на бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Он сейчас свободен, специалист высочайшего класса, выигрывавший не один чемпионат не в России, кто вывел сборную Россию в восьмёрку лучших на чемпионате мира. Со «Спартаком» он выигрывал серебро. Если будет очередная кандидатура, к примеру, из Португалии с неизвестной фамилией и тому прочее, то я уверен на 100%, что результат будет такой же, что с Абаскалем и несколькими именами, которые были у нас за последние годы. Я об этом говорю не потому, что мы со Станиславом Саламовичем дружим, чего я не скрываю, а я говорю объективные вещи. Он в форме и готов вернуться в родной клуб. Есть не только Черчесов, но и другие спартаковцы, такие как Карпин, Тихонов, которые, я думаю, готовы вернуться в «Спартак», — приводит слова Мацуева ТАСС.

Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения). Ранее в СМИ ходили слухи, что возглавить «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля могут Станислав Черчесов, Владимир Ивич, Паскаль Янсен и ряд других известных специалистов. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Ростовом» на выезде. Игра состоится 21 апреля, стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 по московскому времени.