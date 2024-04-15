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Денис Мацуев рассказал, кто должен возглавить «Спартак» после отставки Абаскаля

Денис Мацуев рассказал, кто должен возглавить «Спартак» после отставки Абаскаля
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Известный пианист, народный артист России Денис Мацуев рассказал, кто должен возглавить «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля. Напомним, об увольнении испанского специалиста с должности главного тренера стало известно накануне, 14 апреля. По словам Мацуева, красно-белые должны обратить внимание на российских специалистов, в том числе на бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Он сейчас свободен, специалист высочайшего класса, выигрывавший не один чемпионат не в России, кто вывел сборную Россию в восьмёрку лучших на чемпионате мира. Со «Спартаком» он выигрывал серебро. Если будет очередная кандидатура, к примеру, из Португалии с неизвестной фамилией и тому прочее, то я уверен на 100%, что результат будет такой же, что с Абаскалем и несколькими именами, которые были у нас за последние годы. Я об этом говорю не потому, что мы со Станиславом Саламовичем дружим, чего я не скрываю, а я говорю объективные вещи. Он в форме и готов вернуться в родной клуб. Есть не только Черчесов, но и другие спартаковцы, такие как Карпин, Тихонов, которые, я думаю, готовы вернуться в «Спартак», — приводит слова Мацуева ТАСС.

Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения). Ранее в СМИ ходили слухи, что возглавить «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля могут Станислав Черчесов, Владимир Ивич, Паскаль Янсен и ряд других известных специалистов. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Ростовом» на выезде. Игра состоится 21 апреля, стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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