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В «Эвертоне» подтвердили подачу апелляции на решение о снятии двух очков

В «Эвертоне» подтвердили подачу апелляции на решение о снятии двух очков
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Пресс-служба футбольного клуба «Эвертон» официально подтвердила подачу апелляции на решение английской Премьер-лиги о вычете двух очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Эвертон» может подтвердить, что подал официальную апелляцию на решение о лишении двух очков, наложенное на прошлой неделе комиссией Премьер-лиги за нарушение правил прибыли и устойчивого развития в 2023-м финансовом году. В данный момент клуб не будет давать никаких дополнительных комментариев», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в таблице АПЛ. В следующем матче внутреннего первенства «ириски» сыграют с «Челси» на выезде. Отметим, что в 2024 году «Эвертон» добился только одной победы в чемпионате Англии — над «Бёрнли». Все остальные матчи подопечные Дайча либо проиграли, либо свели вничью.

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