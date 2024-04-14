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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 80 млн за защитника «Эвертона» — The Sun

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 80 млн за защитника «Эвертона» — The Sun
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«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в размере £ 80 млн (€ 93,6 млн) за 21-летнего центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, новый совладелец клуба Джим Рэтклифф видит в Брэнтуэйте одного из основных игроков для перестройки команды.

Ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал» также проявляют интерес к игроку.

Напомним, в нынешнем сезоне Брэнтуэйт принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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