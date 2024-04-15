Сафонов: мы сыграли свой лучший первый тайм с «Зенитом» за всё время, что я в клубе

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поражении от петербургского «Зенита» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Данная встреча состоялась 13 апреля 2024 года. Она прошла в Краснодаре. Игра закончилась поражением южан со счётом 1:2.

«В субботу мы сыграли свой лучший первый тайм с «Зенитом» за всё время, что я в «Краснодаре». Это было видно всем, что мы владели инициативой, перекусили «Зенит». Но во втором тайме нам не хватило каких-то мелких деталей, чтобы довести матч до победы», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

После поражения от петербургского «Зенита» на прошлой неделе краснодарский клуб значительно уменьшил свои шансы на чемпионство по итогам сезона в Российской Премьер-Лиге. Сейчас на счету южан 43 очка. Они занимают второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые, которые набрали 47 очков, упрочили лидерство.