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Сафонов: мы сыграли свой лучший первый тайм с «Зенитом» за всё время, что я в клубе

Сафонов: мы сыграли свой лучший первый тайм с «Зенитом» за всё время, что я в клубе
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поражении от петербургского «Зенита» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Данная встреча состоялась 13 апреля 2024 года. Она прошла в Краснодаре. Игра закончилась поражением южан со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«В субботу мы сыграли свой лучший первый тайм с «Зенитом» за всё время, что я в «Краснодаре». Это было видно всем, что мы владели инициативой, перекусили «Зенит». Но во втором тайме нам не хватило каких-то мелких деталей, чтобы довести матч до победы», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

После поражения от петербургского «Зенита» на прошлой неделе краснодарский клуб значительно уменьшил свои шансы на чемпионство по итогам сезона в Российской Премьер-Лиге. Сейчас на счету южан 43 очка. Они занимают второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые, которые набрали 47 очков, упрочили лидерство.

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