Игрок «Краснодара» Олусегун: в матче с «Зенитом» судья мог отработать и лучше

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о судействе в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2). Игрок южан выразил мнение о том, что рефери минувшей встречи мог отработать лучше.

«Я не хочу говорить о судьях, у них своя работа, моя работа – забивать мячи и помогать команде. Но в матче с «Зенитом» судья мог и лучше работать», — приводит слова Олусегуна Metaratings.

Отметим, что игру «Краснодара» с «Зенитом» обслуживал арбитр Сергей Иванов. После финального свистка судья попал под серьёзную критику со стороны главного тренера южан Мурада Мусаева.

Напомним, за 23 матча в Российской Премьер-Лиге петербургский «Зенит» записал на свой счёт 47 очков. Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице. За аналогичное количество матчей «Краснодар» заработал 43 очка. Коллектив Мурада Мусаева располагается на втором месте.