В ЦСКА сообщили о прекращении аренды Егора Ушакова в «Крыльях Советов»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что арендное соглашение Егора Ушакова с самарскими «Крыльями Советов» было досрочно прекращено.

«Из-за повреждения Егора Ушакова арендное соглашение с «Крыльями» было досрочно прекращено.

Две недели назад Егору была проведена операция в Германии, она прошла успешно. Сейчас футболист в Москве, проходит реабилитацию на базе нашего клуба.

В ближайшие недели он приступит к работе на велосипеде, а ориентировочно через два – два с половиной месяца перейдёт к занятиям в общей группе», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ушаков находится в системе ЦСКА с 2020 года. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тыс. Егор является воспитанником московского «Локомотива». Молодой футболист успел поиграть и за ещё один столичный клуб — «Торпедо».