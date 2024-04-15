Экс-игрок «Атлетико» Рауль Гарсия объявил о завершении карьеры в конце нынешнего сезона

Бывший полузащитник мадридского «Атлетико» Рауль Гарсия, ныне выступающий за «Атлетик» из Бильбао, принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба баскского клуба на своём официальном сайте.

«Рауль Гарсия, настоящая легенда, решил оставить футбол в возрасте 37 лет, через неделю после своего величайшего достижения в составе «Ателтика» — победы в Кубке Испании.

Проведя не менее 20 сезонов на профессиональном уровне, Гарсия сыграл 811 матчей, в которых забил 148 голов. Кроме того, он прекрасно адаптировался к различным позициям, которые требовал от него футбол. Рауль Гарсия начинал как полузащитник, стал атакующим полузащитником и оказался в «Атлетике» в качестве нападающего из-за необходимости найти замену Арицу Адурису.

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Для клуба «Атлетик» это настоящая честь, что игрок его огромного таланта провёл почти десятилетие под нашими цветами. Мы говорим об игроке, который уходит с огромным профессиональным и футбольным признанием, а также с полным шкафом трофеев. В его активе одна победа в Ла Лига, два завоёванных Кубка Испании, два Суперкубка Испании, две победы в Лиге Европы и два Суперкубка Европы», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.