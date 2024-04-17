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Джикия вышел на поле за «Спартак» спустя пять пропущенных матчей во всех турнирах

Джикия вышел на поле за «Спартак» спустя пять пропущенных матчей во всех турнирах
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В эти минуты в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт в игре равный — 0:0.

На 64-й минуте в составе «Спартака» появился защитник Георгий Джикия. Таким образом, он сыграл за «Спартак» спустя пять пропущенных матчей во всех турнирах. В последний раз Джикия играл с Факелом (0:2) в 20-м туре РПЛ. Та встреча прошла 10 марта.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Комментарии
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