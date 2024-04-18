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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Ими стали немецкие хавбеки дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» Юлиан Брандт и Йозуа Киммих, уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде и француз, выступающий за «ПСЖ», Усман Дембеле.

Брандт забил один гол в ворота «Атлетико» (4:2), Дембеле также отметился мячом в ворота «Барселоны» (4:1), Киммих забил победный гол в матче с «Арсеналом» (1:0), а Вальверде провёл все 120 минут в матче «Манчестер Сити» (1:1, пен. 4:3).

Всего на этой неделе прошло четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Боруссия» — «Атлетико» (4:2), «Барселона» — «ПСЖ» (1:4), «Бавария» — «Арсенал» (1:0), «Манчестер Сити» — «Реал» (1:1 — пен. 3:4).

Напомним, полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 30 апреля и 7 мая.

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Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Брандт – 34'     2:0 Матсен – 39'     2:1 Хуммельс – 49'     2:2 Корреа – 64'     3:2 Фюллькруг – 71'     4:2 Забитцер – 74'    
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет
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17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Киммих – 63'    
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

Дембеле устроили овации в раздевалке «ПСЖ»:

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