Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Ими стали немецкие хавбеки дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» Юлиан Брандт и Йозуа Киммих, уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде и француз, выступающий за «ПСЖ», Усман Дембеле.
Брандт забил один гол в ворота «Атлетико» (4:2), Дембеле также отметился мячом в ворота «Барселоны» (4:1), Киммих забил победный гол в матче с «Арсеналом» (1:0), а Вальверде провёл все 120 минут в матче «Манчестер Сити» (1:1, пен. 4:3).
Всего на этой неделе прошло четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Боруссия» — «Атлетико» (4:2), «Барселона» — «ПСЖ» (1:4), «Бавария» — «Арсенал» (1:0), «Манчестер Сити» — «Реал» (1:1 — пен. 3:4).
Напомним, полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 30 апреля и 7 мая.
Дембеле устроили овации в раздевалке «ПСЖ»:
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