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«Реал» впервые в истории обыграл «Манчестер Сити» на выезде

«Реал» впервые в истории обыграл «Манчестер Сити» на выезде
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Закончился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, где встречались английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1 (4:4 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказался мадридский «Реал» — 4:3. Таким образом, «сливочные» впервые в истории обыграли «Манчестер Сити» в гостевом матче.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

Ранее команды встречались пять раз на поле англичан в Лиге чемпионов. На счету «горожан» три победы и два ничейных результата. Общая разница мячей в этих матчах — 11:5 в пользу «Манчестер Сити».

Отметим, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче прошлого года команда обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0.

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