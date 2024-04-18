«Реал» впервые в истории обыграл «Манчестер Сити» на выезде

Закончился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, где встречались английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1 (4:4 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказался мадридский «Реал» — 4:3. Таким образом, «сливочные» впервые в истории обыграли «Манчестер Сити» в гостевом матче.

Ранее команды встречались пять раз на поле англичан в Лиге чемпионов. На счету «горожан» три победы и два ничейных результата. Общая разница мячей в этих матчах — 11:5 в пользу «Манчестер Сити».

Отметим, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче прошлого года команда обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0.

Материалы по теме «Манчестер Сити» впервые с 2020 года не дошёл до полуфинала Лиги чемпионов

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: