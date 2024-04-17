Энрике — о будущем Мбаппе: давайте подождём, пока сам мистер Килиан нам не расскажет

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о будущем нападающего его команды и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Давайте подождём, пока мистер Килиан сам нам не расскажет о своём будущем. Пока Мбаппе не выйдет и не выступит публично, я просто буду сидеть здесь, ждать и хранить молчание», — приводит слова Энрике известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет. Также сообщалось, что Килиан после летнего перехода в Мадрид может заработать суммарно € 225 млн за пять лет, а подписной бонус для французского форварда за переход на правах свободного агента составит около € 150 млн. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.