Вратарь «Зенита» Кержаков ответил на вопрос о решении по поводу окончания карьеры

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на вопрос о возможном завершении карьеры игрока, решение футболист планировал принять весной 2024 года.

«Принято ли окончательное решение по поводу того, последний ли это мой сезон в профессиональном футболе? Конечно, нет. Весна же в разгаре!» — приводит слова Кержакова пресс-служба «Зенита».

37-летний вратарь Михаил Кержаков выступает за взрослые профессиональные команды с июля 2008 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах в составе «Зенита» при 14 пропущенных мячах, в девяти встречах голкипер не пропустил ни одного гола. В конце февраля 2024 года Кержаков сообщал в интервью, что текущий сезон может стать для него последним в профессиональном футболе, а окончательное решение по этому вопросу будет принято весной.