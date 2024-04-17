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Вратарь «Зенита»: при подсказах защитнику впадал в ступор — на каком языке кричать?

Вратарь «Зенита»: при подсказах защитнику впадал в ступор — на каком языке кричать?
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Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о сложностях коммуникации с защитниками-легионерами во время матчей.

«Не возникает ли проблем с руководством на поле защитниками, среди которых зачастую бразильцы, серб и русский? В предыдущих сезонах у меня была пара моментов, когда нужно подсказать, а я впадаю в ступор. Не могу сразу сообразить, на каком языке кричать — ​на русском, португальском или английском. Однажды мяч от нашего игрока уходил за лицевую, а Дуглас думал, что от соперника. Я должен был сказать, чтобы он играл, но слова застряли в горле», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне в линии обороны петербургского «Зенита» играли бразильцы Дуглас Сантос, Родригао, Нино и Роберт Ренан, казахстанец Нуралы Алип, серб Страхиня Эракович, россияне Вячеслав Караваев, Данил Круговой и Дмитрий Чистяков, русский бразилец Марио Фернандес.

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