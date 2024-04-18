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«Арсенал» не побеждает «Баварию» в Мюнхене с 2013 года

«Арсенал» не побеждает «Баварию» в Мюнхене с 2013 года
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Лондонский «Арсенал» уступил в Мюнхене «Баварии» со счётом 0:1 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выбыл из текущего розыгрыша турнира (первый матч 2:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Киммих – 63'    

«Канониры» не могут победить «Баварию на её поле в течение 11 лет — последняя победа «Арсенала» в Мюнхене датирована 13 марта 2013 года, когда лондонцы обыграли немецкий клуб на выезде со счётом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Примечательно, что и эта победа не принесла тогда «пушкарям» общего успеха — в первом матче в Лондоне «Бавария» выиграла 3:1 и вышла в четвертьфинал благодаря голу на выезде.

После этого соперники встречались в Мюнхене четыре раза — одна игра завершилась вничью, оставшиеся три — победами «Баварии».

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