«Арсенал» не побеждает «Баварию» в Мюнхене с 2013 года

Лондонский «Арсенал» уступил в Мюнхене «Баварии» со счётом 0:1 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выбыл из текущего розыгрыша турнира (первый матч 2:2).

«Канониры» не могут победить «Баварию на её поле в течение 11 лет — последняя победа «Арсенала» в Мюнхене датирована 13 марта 2013 года, когда лондонцы обыграли немецкий клуб на выезде со счётом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Примечательно, что и эта победа не принесла тогда «пушкарям» общего успеха — в первом матче в Лондоне «Бавария» выиграла 3:1 и вышла в четвертьфинал благодаря голу на выезде.

После этого соперники встречались в Мюнхене четыре раза — одна игра завершилась вничью, оставшиеся три — победами «Баварии».