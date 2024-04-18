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«Арсенал» не обыгрывает «Баварию» в течение пяти матчей подряд

«Арсенал» не обыгрывает «Баварию» в течение пяти матчей подряд
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0 (3:2 по сумме двух матчей). Таким образом, лондонскому клубу не удаётся обыграть мюнхенцев в течение пяти матчей подряд.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Киммих – 63'    

Последние пять официальных матчей между командами:

  • «Бавария» — «Арсенал» (1:0, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024);
  • «Арсенал» — «Бавария» (2:2, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024);
  • «Арсенал» — «Бавария» (1:5, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017);
  • «Бавария» — «Арсенал» (5:1, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017);
  • «Бавария» — «Арсенал» (5:1, 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2015/2016).

По итогам двух матчей «Бавария» выходит в 1/2 финала Лиги чемпионов, где встретится с лучшим в паре «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

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