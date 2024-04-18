«Арсенал» не обыгрывает «Баварию» в течение пяти матчей подряд

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0 (3:2 по сумме двух матчей). Таким образом, лондонскому клубу не удаётся обыграть мюнхенцев в течение пяти матчей подряд.

Последние пять официальных матчей между командами:

«Бавария» — «Арсенал» (1:0, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024);

«Арсенал» — «Бавария» (2:2, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024);

«Арсенал» — «Бавария» (1:5, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017);

«Бавария» — «Арсенал» (5:1, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017);

«Бавария» — «Арсенал» (5:1, 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2015/2016).

По итогам двух матчей «Бавария» выходит в 1/2 финала Лиги чемпионов, где встретится с лучшим в паре «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.