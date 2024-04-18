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Михаил Игнатов рассказал о командной встрече с Абаскалем после отставки из «Спартака»

Михаил Игнатов рассказал о командной встрече с Абаскалем после отставки из «Спартака»
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Атакующий полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как бывший главный тренер Гильермо Абаскаль прощался с игроками после своей отставки.

«У нас было общее собрание. Абаскаль сказал речь, потом наш капитан Джикия. Я попрощался с ним — парой слов перекинулись. Мы долгое время были вместе. Были и хорошие моменты, и неудачные. Но это жизнь. Не бывает так, чтобы она шла параллельно. В любом случае спасибо Абаскалю. Поблагодарили друг друга и расстались.

Посмотрим, что будет дальше. Я уверен, что каждый в нашей команде выходит на поле и играет на максимум, чтобы добыть три очка», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

14 апреля стало официально известно об уходе из московского «Спартака» испанского главного тренера Гильермо Абаскаля, который работал с командой с июня 2022 года.

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