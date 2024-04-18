Защитник «Спартака» Чернов: Абаскаль растрогался на прощании с командой

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал об эмоциях бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на прощании с командой после увольнения.

«Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со «Спартаком», как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой. Всё равно он здесь оставил свою частичку. «Спартак» — первая серьёзная команда для него, где есть давление. Думаю, он достаточно хорошо справлялся», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

14 апреля официальный телеграм-канал московского «Спартака» объявил о прекращении сотрудничества с 35-летним испанским главным тренером Гильермо Абаскалем. В пяти весенних матчах РПЛ красно-белые набрали пять очков и занимают седьмое место в турнирной таблице с 35 очками в 23 матчах.