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Бубнов: «Зенит» должен был выигрывать с крупным счётом, но здорово действовал Максименко

Бубнов: «Зенит» должен был выигрывать с крупным счётом, но здорово действовал Максименко
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Встреча завершилась вничью — 0:0. По сумме двух игр дальше прошёл «Зенит» (2:1). В финале Пути РПЛ сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. «Спартак» встретится с «Динамо» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов. Игры пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Зенит» столько моментов создал в кубковой встрече, сколько у них не было в игре чемпионата. И, по идее, команда Сергея Семака должна была выигрывать с крупным счётом, но просто здорово действовал Максименко. В случае с незасчитанным голом уже и вратарь помочь не мог, но от VAR никуда не денешься, до миллиметра всё определяется», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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