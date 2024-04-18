Бубнов: «Зенит» должен был выигрывать с крупным счётом, но здорово действовал Максименко

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Встреча завершилась вничью — 0:0. По сумме двух игр дальше прошёл «Зенит» (2:1). В финале Пути РПЛ сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. «Спартак» встретится с «Динамо» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов. Игры пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.

«Зенит» столько моментов создал в кубковой встрече, сколько у них не было в игре чемпионата. И, по идее, команда Сергея Семака должна была выигрывать с крупным счётом, но просто здорово действовал Максименко. В случае с незасчитанным голом уже и вратарь помочь не мог, но от VAR никуда не денешься, до миллиметра всё определяется», — приводит слова Бубнова Sportbox.